Волочкова заявила, что ее приглашали на вечеринку Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее приглашали на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой. Однако она якобы знала, что это повлечет за собой негативные последствия, и не пошла.

«Настя Ивлеева и двадцать пять человек съемочной команды были у меня дома. Мы вместе с Никитой Джигурдой снимались в ее шоу. И потом она же сидела обсуждала, сплетничала, гадости лила», — уточнила бывшая балерина Большого театра.

Волочкова подчеркнула, что негативно относится к предателям. И считает Ивлееву именно таковой.

Напомним, артисты, которые участвовали в скандальном мероприятии блогерши Анастасии Ивлеевой, лишились всех концертов и корпоративов. Их вырезали даже из новогодних программ в самый последний момент.

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