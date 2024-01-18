Жена Кологривого высказалась после его громких заявлений: «Не знаю ни одного человека, который бы столько работал»

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый после ошеломительного успеха проекта дал несколько интервью, в которых сделал множество громких заявлений. Например, поставил под сомнение талант Данилы Козловского, назвал скучными роли Александра Абдулова, а Иннокентия Смоктуновского – переоцененным актером.

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За это Кологривому уже прилетело от многих деятелей. Высказалась теперь и его жена, актриса Александрина Питиримова. Хотя они разошлись в 2023 году, но официально развод еще не оформили. И вместе воспитывают маленькую дочку, Новый год отмечали также друг с другом.

Питиримова отметила, что Кологривый – лучший папа для ее дочери. При этом он невероятно трудолюбивый.

«Машина, трудяга! Поверьте, не знаю ни одного человека, который бы столько работал», - подчеркнула в интервью сайту StarHit жена актера. – «По поводу критики или уважения, это лишь чье-то мнение, фантазия, мысли. Знаю одно: он добился того, к чему шел, и сейчас для него это важно».

Также жена Кологривого заметила, что слава к ее мужу уже пришла. А все остальное – только слова. И многозначительно подчеркнула: «Очень желаю каждому, кто с ней столкнется, остаться человеком. Человеком слова, действия, и прежде всего человеком в совести своей»