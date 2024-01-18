Жена Кологривого высказалась после его громких заявлений: «Не знаю ни одного человека, который бы столько работал»

Никита Кологривый наделал много шума своими высказываниями. 

Анастасия Питиримова признала, что актер сегодня достиг славы.

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый после ошеломительного успеха проекта дал несколько интервью, в которых сделал множество громких заявлений. Например, поставил под сомнение талант Данилы Козловского, назвал скучными роли Александра Абдулова, а Иннокентия Смоктуновского – переоцененным актером.

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За это Кологривому уже прилетело от многих деятелей. Высказалась теперь и его жена, актриса Александрина Питиримова. Хотя они разошлись в 2023 году, но официально развод еще не оформили. И вместе воспитывают маленькую дочку, Новый год отмечали также друг с другом.

Питиримова отметила, что Кологривый – лучший папа для ее дочери. При этом он невероятно трудолюбивый.

«Машина, трудяга! Поверьте, не знаю ни одного человека, который бы столько работал», - подчеркнула в интервью сайту StarHit жена актера. – «По поводу критики или уважения, это лишь чье-то мнение, фантазия, мысли. Знаю одно: он добился того, к чему шел, и сейчас для него это важно».

Также жена Кологривого заметила, что слава к ее мужу уже пришла. А все остальное – только слова. И многозначительно подчеркнула: «Очень желаю каждому, кто с ней столкнется, остаться человеком. Человеком слова, действия, и прежде всего человеком в совести своей»

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