Активисты потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Бурятии

В столице Бурятии люди требуют отменить концерт Кристины Орбакайте, который запланирован на 13 марта в Улан-Удэ. Представители объединения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов написали и направили письмо на имя министра культуры Республики Соелмы Дагаевой с просьбой запретить гастроли певицы, сообщает «Абзац».

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Руководитель организации «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев прокомментировал сайту инициативу. Его земляки настроены против певицы, поскольку считают ее непатриотичной артисткой.

«Население Бурятии поддерживает запреты такого рода. Мы против артистов, которые выступают против страны. Наша республика – одна из самых патриотичных, и мы не позволим выступать непатриотам», - пояснил Жанаев.

Сама Орбакайте отмалчивается с весны 2022 года о своей позиции. Не так давно призвал ее к ответу политик Виталий Бородин. Дело в том, что певица живет в Нью-Йорке, в Россию наведывается заработать и опять улетает за океан. А спустя полгода затишья она как ни в чем не бывало вернулась под Новый год в Москву, выступила на «Песне года» и еще нескольких передачах, а теперь готовится к чесу по российским регионам.