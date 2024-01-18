Дана Борисова рассказала, что дочь устроилась на работу: «Получает три тысячи в день»

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее 17-летняя дочь Полина устроилась на работу. Это произошло по инициативе самой девочки. Правда, не без участия матери: в одной из бесед Борисова говорила Полине, что начала трудовую деятельность в 16, как и все знакомые вокруг. Но при этом, по словам Даны, давить или заставлять наследницу трудоустраиваться она не собиралась.

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Полина сама нашла себе работу, теперь трудится в пункте выдачи онлайн-магазина. Причем, получить должность было не так просто – она несовершеннолетняя.

«Там 12-часовой рабочий день. Она получает три тысячи в день. Дико гордится собой и счастлива», - поведала звездная мама сайту mk.ru.

Дочь Борисовой еще учится, но в режиме онлайн, поэтому ей удается совмещать карьеру и получение образования.