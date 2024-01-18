Развод Нюши с мужем опроверг ее концертный директор: «Кольцо сняла для фотосессии»

Певица Нюша дала повод слухам, появившись на фотосессии без обручального кольца. Неравнодушные поклонники сразу же вспомнили еще одну деталь: звезда Новый год праздновала вдали от мужа Игоря Сивова. Вердикт «развелись» вынесла Ксения Собчак, предположив, что перед нами еще одно расставание.

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Сама Нюша не комментирует разрастающиеся вокруг нее сплетни. Высказался ее концертный директор Денис Орлов, он же – близкий друг семьи певицы.

«Я разговаривал с Нюшей. Она была вместе с Игорем за ужином. Они не развелись. Что касается кольца, то она сняла его исключительно для фотосессии», - отметил Орлов сайту StarHit.

Ранее семья Нюши сталкивалась с кризисом. Звезда сама рассказала, что муж ей изменил. Но звезда нашла в себе силы простить. Сегодня пара воспитывает двоих детей – дочь Симбу и сына Саффрона. У Сивова от предыдущего брака есть двое сыновей, Матвей и Мирон.