Артем Дзюба задумался о кинокарьере: «У меня неплохие данные»

Футболист Артем Дзюба рассказал о своих дальнейших планах на карьеру. Нападающий столичного «Локомотива» считает, что мог бы состояться в киноиндустрии.

«Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером», - поделился с «Матч ТВ» спортсмен.

Это не значит, что 35-летний футболист уже завершает карьеру. Напротив, он продлил контракт с «Локомотивом», заключенный в прошлом сезоне на один год. Он отличился за это время тем, что сыграл в 16 играх чемпионата страны, а также в четырех на Кубке России, как результат – четыре гола и три результативных передачи.

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Кстати, опыт киносъемок Дзюба уже успел получить. Буквально в прошлом месяце футболист снялся в отечественной картине «Конец славы». На большие экраны фильм выйдет 1 февраля.