Певица Орбакайте и ее муж Земцов отметили годовщину отношений: «20 лет»

Кристина Орбакайте 17 января выложила новый пост в соцсети. Она сообщила, что отмечает важную дату — годовщину отношений с мужем Михаилом Земцовым. Певиц опубликовала фото, на котором предстала в розовом шелковом платье на запах и мерцающим тонким поясом-шнурком.
Ее обнимал супруг, который был в брюках и рубашке. По всей видимости, они посетили ресторан, где отпраздновали это событие. Звезда решила не писать много слов.
«20 лет», – подписала кадр Кристина.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Она отключила комментарии, так как не хочет столкнуться с критикой. Еще недавно артистка находилась в Москве. Она участвовала в новогодних съемках. Обычно в январе певица прилетает в США, где у нее живет и учится дочка Клавдия. Также Земцов там развивает бизнес. Напомним, что у Орбакайте также есть сын Никита Пресняков от первого брака и Дени Байсаров, рожденный во втором браке.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились в марте 2005 года. Фото: соцсети Кристины Орбакайте