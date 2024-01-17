Певица Орбакайте и ее муж Земцов отметили годовщину отношений: «20 лет»

Кристина Орбакайте 17 января выложила новый пост в соцсети. Она сообщила, что отмечает важную дату — годовщину отношений с мужем Михаилом Земцовым. Певиц опубликовала фото, на котором предстала в розовом шелковом платье на запах и мерцающим тонким поясом-шнурком.

Ее обнимал супруг, который был в брюках и рубашке. По всей видимости, они посетили ресторан, где отпраздновали это событие. Звезда решила не писать много слов.