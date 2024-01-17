«Ну это просто восторг!»: в Сети поразились тому, как выглядит 69-летняя мама певицы Алсу

Певица Алсу редко делится кадрами с родителями. Но в последнее время певица все больше времени проводит с мамой Разией Сафиной, которая является архитектором.
Артистка устраивает с ней шопинг. На этот раз она выложила видео со своей родительницей, которая устроила в магазине дефиле в алом костюме с брюками палаццо и рубашкой в тон с отглаженным воротником.
Разия носит короткую, но объемную стрижку. 69-летняя мама певицы подчеркнула стройную фигуру. Она показала свое лицо с легким макияжем. У нее не оказалось морщин.
«Мама заглянула сегодня к нам в бутик. Наша самая стильная и красивая модель. Я похожа на маму?» – написала Алсу.
Родительница артистки также пританцовывала перед камерой. Поклонники были сражены тем, как она выглядит в таком элегатном возрасте.
Пост Алсу набрал сотни комментариев. Внешность ее мамы стали бурно обсуждать.
«Мама просто красавица», – заявила телеведущая Елена Малышева.
«Соглашусь не раздумывая!» – присоединилась жена Олега Газманова Марина.
«Ну это просто восторг! Мама вообще не меняется! Выглядит потрясающе! Ты все взяла лучшие от папы и от мамы», – высказалась mazaltina.
«Да, женственностью, утонченным вкусом и в целом, что-то есть во взгляде», – поделилась мнением liana.g_5.
«Какая красота, я теперь понимаю в кого такая игривость, шарм и женственность», – посчитала hanna__minsk.
«Ну до чего же элегантная, красивая и женственная! Алсу, твоя мама с каждым годом только молодеет», – сказала olechka_sorokkina.
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Алсу посещает с мамой светкие рауты. Фото: соцсети Алсу
К слову, Алсу в 40 лет тоже восхищает поклонников. Многие отмечают, что она не стареет. Другие замечают, что певица экспериментирует в нарядами и макияжем, но придерживается элегантного стиля. Она не скрывает, что ходит к косметологу. Артистка делает процедуры, чтобы продлить свою молодость. Но также она отмечает, что у нее хорошая генетика.
«Мне очень нравится мой сегодняшний возраст. Нравится сочетание того, что я выгляжу еще достаточно свежо, но при этом есть уже некая мудрость и какое-то понимание жизни.
Делаю и процедуры аппаратной косметологии, и укольчики разные — и это все работает, я вижу результат. Не считаю, что нужно лукавить и говорить, что я так выгляжу просто потому, что "умываю лицо". Конечно же, я помогаю своему организму как можно дольше сохранить молодость», – рассказывала звезда.
Алсу следит за внешностью. Фото: соцсети Алсу
По словам певицы, ее мама вообще не ходит к косметологу. А вот она не имеет ничего против процедур, которые не меняют черты лица. Артистка также не стала исключать, что в будущем обратится к пластическому хирургу. Но она подчеркнула, что везде важна мера. Алсу отметила, что все должно быть аккуратно.
Напомним, что у популярной исполнительницы трое детей. Она растит дочек Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.