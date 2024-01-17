«Ну это просто восторг!»: в Сети поразились тому, как выглядит 69-летняя мама певицы Алсу

Певица Алсу редко делится кадрами с родителями. Но в последнее время певица все больше времени проводит с мамой Разией Сафиной, которая является архитектором.

Артистка устраивает с ней шопинг. На этот раз она выложила видео со своей родительницей, которая устроила в магазине дефиле в алом костюме с брюками палаццо и рубашкой в тон с отглаженным воротником.