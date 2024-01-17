Телеведущая Тодоренко и ее муж Топалов сняли виллу на Мальдивах за 99 тысяч рублей в сутки

Регина Тодоренко регулярно путешествует. Но в январе она устроила долгожданный семейный отпуск. Телеведущая отправилась на Мальдивы с мужем Владом Топаловым и детьми: пятилетний Михаил и годовалый Мирослав.

Пара выбрала роскошную виллу, которая стоит 99 тысяч рублей в сутки. Однако в этот тариф включены также мороженое и другие сладости в неограниченном количестве. Звездные супруги остались довольны своим выбором. Ближайшие дни они проведут на острове.