Телеведущая Тодоренко и ее муж Топалов сняли виллу на Мальдивах за 99 тысяч рублей в сутки

Регина Тодоренко регулярно путешествует. Но в январе она устроила долгожданный семейный отпуск. Телеведущая отправилась на Мальдивы с мужем Владом Топаловым и детьми: пятилетний Михаил и годовалый Мирослав.
Пара выбрала роскошную виллу, которая стоит 99 тысяч рублей в сутки. Однако в этот тариф включены также мороженое и другие сладости в неограниченном количестве. Звездные супруги остались довольны своим выбором. Ближайшие дни они проведут на острове.
«Первый раз на Мальдивах семьей! Первый раз вместе с мужем и детками. Я так долго об этом мечтала!» – написала Регина.
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Пока она не говорит, сколько времени проведет на дорогом курорте. Телеведущая хочет отдохнуть по полной. Она разузнала, что рядом с виллой есть множество баров и ресторанов. Она заявила, что есть места, где пообедать можно даже на верхушках деревьев, а также устроить романтический ужин в море.