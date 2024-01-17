Актер Семен Трескунов остался без работы в кино в Испании: «Пишу сценарии, колонки»

Семен Трескунов в 2022 году уехал из России. Он обосновался с женой в Испании. Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» теперь признается, что у него нет денег. Он теперь на грани нищеты из-за того, что за границей для него не оказалось работы.
В Новом Рижском театре его не приняли, так как у актера нет профильного образования. В итоге он решил стать писателем, так как считает, что это более свободная профессия.
«Я сейчас вообще не снимаюсь. Последние мои съемки были летом 2023 года. Я пишу что-нибудь каждый день. Пишу сценарии, колонки, что-то в свой дневник», – поделился Семен.
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К слову, теперь о называет себя Сэм. Актер признавался, что это имя более комфортно по произношению для иностранцев. Трескунов считает, что писать сценарии проще, чем быть режиссером, который имеет ограничения в лице съемочной группы. Также он добавил, что намерен развиваться в разных направлениях. Напомним, что ранее артист получал 120 тысяч рублей за съемочный день, пишет KP.RU.