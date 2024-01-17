Актер Семен Трескунов остался без работы в кино в Испании: «Пишу сценарии, колонки»

Семен Трескунов в 2022 году уехал из России. Он обосновался с женой в Испании. Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» теперь признается, что у него нет денег. Он теперь на грани нищеты из-за того, что за границей для него не оказалось работы.

В Новом Рижском театре его не приняли, так как у актера нет профильного образования. В итоге он решил стать писателем, так как считает, что это более свободная профессия.