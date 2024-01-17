Переживший ампутации конечностей Роман Костомаров освоил флайбординг

Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после пережитых операций. Он признавался, что ампутации ступней и кистей рук стали для него испытанием. Фигурист не перестает думать, что могло бы быть, если бы он не дал свое согласие врачам. Но поддержка семьи помогает ему жить дальше.
Он уже снова встал на коньки в шоу Ильи Авербуха. А теперь спортсмен похвастался, что освоил флайбординг. В соцсети он опубликовал кадры с курорта, где попробовал экстремальный вид спорта.
«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Вроде летаю, хоть и не высоко», — написал Роман.
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Он с помощью специального устройства парил над водой. Фигурист смог это сделать на протезах. Он восхитил многих знаменитостей. «Ты реально сверхчеловек! Просто невероятно!» — заявил певец Сергей Лазарев. «Шок», — отметила Наталья Подольская. «Я так не умею! Это нереально», — высказалась Алла Михеева. «Красавчик», — написала Анна Семенович.