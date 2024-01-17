Кейт Миддлтон попала в больницу и перенесла операцию на брюшной полости

«Она надеется, что общественность поймет ее стремление сохранить нормальную жизнь, насколько это возможно, ради ее детей, и желание, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной», — сообщается в посте.

Также уточняется, что Миддлтон не вернется к своим обязанностям в ближайшие месяцы. Реабилитация принцессы должна завершиться к Пасхе, которая будет 5 мая.

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Также Букингемский дворец заявил, что королю Карлу III была проведена медицинская процедура. Отмечается, что некоторое время он не будет исполнять свои обязанности. Напомним, что королю Великобритании 75 лет.