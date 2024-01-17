Актриса Анастасия Мельникова похудела из-за болезни: «У меня был очень тяжелый период»

Анастасия Мельникова перенесла четыре операции. Фото: Global Look Press

Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказала, что возвращается к жизни после борьбы с тяжелым недугом.

Анастасия Мельникова признавалась, что шесть лет назад у нее начались проблемы со здоровьем. Она начала лечиться и располнела после гормональной терапии. Свой диагноз актриса озвучивать не стала. 

Звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» также пережила четыре операции. Лишь на днях она впервые вышла в свет после лечения. Артистка посетила премьеру фильма «Воздух». Она была в черном костюме и передвигалась без инвалидного кресла. С ней была дочка Маша, которая поддерживала маму все эти годы.

Многие заметили, что Мельникова сильно похудела. При этом она выглядела бодрой и светилась от счастья. 

«Я постепенно возвращаюсь к жизни, у меня был очень тяжелый период», — пояснила актриса, пишет KP.RU.

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Она снова не стала раскрывать подробности болезни, но подчеркнула, что ситуация складывалась сложная. Но теперь артистка уже чувствует себя лучше и не намерена опускать руки. 

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