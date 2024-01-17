Актриса Анастасия Мельникова похудела из-за болезни: «У меня был очень тяжелый период»

Анастасия Мельникова признавалась, что шесть лет назад у нее начались проблемы со здоровьем. Она начала лечиться и располнела после гормональной терапии. Свой диагноз актриса озвучивать не стала.

Звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» также пережила четыре операции. Лишь на днях она впервые вышла в свет после лечения. Артистка посетила премьеру фильма «Воздух». Она была в черном костюме и передвигалась без инвалидного кресла. С ней была дочка Маша, которая поддерживала маму все эти годы.