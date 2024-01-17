Актриса Равшана Куркова устроила фотосессию для сына и дочки: «Как же быстро они растут»

Актриса Равшана Куркова не рассказывает о личной жизни. Но она растит двоих детей. До недавнего времени актриса скрывала младшую дочку Самиру. Десятимесячная малышка родилась в марте 2023 года. А позже Равшана снялась с ней в сериале «Предпоследняя инстанция».

Теперь артистка захотела устроить фотосессию для своих наследников. Она впервые показала их вместе. У нее еще растет сын Гаспар от прошлых отношений. Звезда позировала с ними дома. Она облачилась в светлый джемпер и джинсы.