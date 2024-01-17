Актриса Равшана Куркова устроила фотосессию для сына и дочки: «Как же быстро они растут»

Актриса Равшана Куркова не рассказывает о личной жизни. Но она растит двоих детей. До недавнего времени актриса скрывала младшую дочку Самиру. Десятимесячная малышка родилась в марте 2023 года. А позже Равшана снялась с ней в сериале «Предпоследняя инстанция».
Теперь артистка захотела устроить фотосессию для своих наследников. Она впервые показала их вместе. У нее еще растет сын Гаспар от прошлых отношений. Звезда позировала с ними дома. Она облачилась в светлый джемпер и джинсы.
Куркова усадила маленькую дочку к себе на шею. Она также обнимала и миловалась с трехлетним сыном. Актриса поделилась трогательными кадрами в соцсети.
«Как же быстро они растут», – написала она.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Равшана Куркова снялась с сыном и дочкой. Фото: соцсети Равшаны Курковой
«Какие чудесные, Равшанчик», – заявила журналистка Лаура Джугелия.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дети очень похожи на маму. Напомним, что отцом Гаспара является ресторатор Сергей Амарян, но они с актрисой расстались. А вот папу дочки Куркова скрывает. Она не называет его имя и не публикует фото с ним.
Равшана Куркова назвала дочку Самирой. Фото: соцсети Равшаны Курковой