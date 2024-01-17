Дмитрий Дибров стал ведущим нового шоу на ТНТ с Ольгой Бузовой

Дмитрий Дибров раньше был ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?», но покинул свой пост. Оказалось, что он ушел с Первого канала и теперь нашел другую работу. 17 января стало известно, что он подписал годовой контакт с каналом ТНТ. Теперь Дибров будет работать только там на протяжении 12 месяцев.
А в феврале стартует новое шоу «Это нормально?», которое он будет вести с Ольгой Бузовой. Телеведущий привык к интеллектуальным проектам. А это шоу будет другим. В нем две команды, мужская и женская, играют в нестандартную игру.
Формат проекта и похож на передачу «Сто к одному». Участникам нужно угадать самые популярные ответы на вопросы на социальные темы. Среди опрошенных будет шесть с половиной тысяч человек в возрасте 14-44. Темы будут смоделированы так, чтобы обе команды могли подобрать правильные ответы. К примеру, нормально ли встречаться с женатым мужчиной или покупать в кредит телефон за 100 000 рублей.
Победителем будет тот, кто дал больше правильных ответов, причем правильным считается ответ, который совпал с мнением большинства жителей России.
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Новый проект «Это нормально?» будет выходить в эфир с понедельника по четверг в 16:00.