Дмитрий Дибров стал ведущим нового шоу на ТНТ с Ольгой Бузовой

Формат проекта и похож на передачу «Сто к одному». Участникам нужно угадать самые популярные ответы на вопросы на социальные темы. Среди опрошенных будет шесть с половиной тысяч человек в возрасте 14-44. Темы будут смоделированы так, чтобы обе команды могли подобрать правильные ответы. К примеру, нормально ли встречаться с женатым мужчиной или покупать в кредит телефон за 100 000 рублей.

Победителем будет тот, кто дал больше правильных ответов, причем правильным считается ответ, который совпал с мнением большинства жителей России.

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Новый проект «Это нормально?» будет выходить в эфир с понедельника по четверг в 16:00.