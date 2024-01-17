Волочкова высказалась о призывах запретить ее выступления после видео с Джигурдой: «За что? За то, что я дома потанцевала?»

Анастасия Волочкова оказалась в центре внимания, когда в Сеть слили провокационное видео, где она танцует с Никитой Джигурдой и оказывается в нижнем белье. Балерина вернулась с Мальдив и создавала пресс-конференцию, чтобы прояснить ситуацию.
По ее словам, кадры совершенно безобидные. Она стала демонстрировать фото разных звезд в соцсетях, которые не менее откровенные. Артистка уверена, что на фоне скандалов других знаменитостей ее видео не должно вызвать негатива. Она не понимает, почему многие призывают запретить ее выступления.
«Вот мы приехали, выпили просеко. Имеем право это делать в своем доме. Ну, Никита реально в своем репертуаре, подошел, снял штаны, я там в белье, шикарная фигура. Теперь из меня хотят сделать козла отпущения», — отметила Анастасия.
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Также она снова рассказала, что больше не держит обиду на Никиту, так как поняла, что видео в Сеть выложил не он. Артистка успокоила всех, пояснив, что жена актера Марина Анисина нормально относится к их дружбе и таким встречам. А вот в то, что ее выступления теперь хотят запретить, Волочкова отказалась верить.
«За что? За то, что я дома потанцевала, а кто-то слил?» — удивилась она, пишет SPB.KP.RU.
Балерина прокомментировала и кадры, которые были сделаны накануне в аэропорту. Она обругала журналистов нецензурной лексикой. Анастасия заверила, что просто устала после длительного перелета.