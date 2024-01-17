Волочкова высказалась о призывах запретить ее выступления после видео с Джигурдой: «За что? За то, что я дома потанцевала?»

Анастасия Волочкова оказалась в центре внимания, когда в Сеть слили провокационное видео, где она танцует с Никитой Джигурдой и оказывается в нижнем белье. Балерина вернулась с Мальдив и создавала пресс-конференцию, чтобы прояснить ситуацию.

По ее словам, кадры совершенно безобидные. Она стала демонстрировать фото разных звезд в соцсетях, которые не менее откровенные. Артистка уверена, что на фоне скандалов других знаменитостей ее видео не должно вызвать негатива. Она не понимает, почему многие призывают запретить ее выступления.