Ольга Орловой продолжает сниматься на телевидении после вечеринки Насти Ивлеевой

Ольга Орлова была участницей вечеринки Насти Ивлеевой, которая обернулась скандалом. Она появилась на мероприятии и все снимала на камеру. Рэпер Vacio, который был арестован, утверждает, что именно телеведущая выложла кадры в Сеть. Но Орлова заверила, что не имеет к этому никакого отношения.
Более того, ей удалось избежать бойкота, который был объявлен на ТВ Филиппу Киркорову, Лолите Милявской и другим гостям вечеринки. Недавно звезда вернулась из отпуска, который провела с Ксенией Бородиной в Таиланде.
«Ольга приезжает на площадку примерно раза четыре в неделю. В начале января она была в отпуске, поэтому в данный момент эфиры идут без ее участия. Но она уже вернулась в Москву, и вчера у нее уже стояла смена. Сегодня ее тоже ждут. Съемочный график у Оли в январе плотный. Никакого бойкота нет», — поделились люди из окружения артистки, пишет «МК».
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Пока Орлова продолжает зарабатывать. Отказываться от нее в роли ведущей «Дома-2» никто не собирается. Поклонники, в свою очередь, считают, что на Ольгу никто не озлобился в обществе, так как на вечеринке она была одета не так откровенно, как другие гости. Дима Билан также смог избежать бойкота, но он все равно принес извинения за участие в мероприятии Ивлеевой.