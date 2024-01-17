Ольга Орловой продолжает сниматься на телевидении после вечеринки Насти Ивлеевой

Ольга Орлова была участницей вечеринки Насти Ивлеевой, которая обернулась скандалом. Она появилась на мероприятии и все снимала на камеру. Рэпер Vacio, который был арестован, утверждает, что именно телеведущая выложла кадры в Сеть. Но Орлова заверила, что не имеет к этому никакого отношения.

Более того, ей удалось избежать бойкота, который был объявлен на ТВ Филиппу Киркорову, Лолите Милявской и другим гостям вечеринки. Недавно звезда вернулась из отпуска, который провела с Ксенией Бородиной в Таиланде.