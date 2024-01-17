Актриса Крайнова призналась, что потратила 200 тысяч рублей у стоматолога: «Зубы стали ехать»

Яна Крайнова раньше демонстрировала ровную и красивую улыбку. Но теперь она стала появляться на публике в капах. Оказалось, что актриса посещает стоматолога уже длительное время. Так как она является публичной личностью, то хочет выглядеть идеально.
Но звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой» рассказала, что у нее появились возрастные изменения. В итоге ей пришлось заняться зуба. По ее словам, маленький рот у не от мамы, а вот большие зубы — от папы.
«Суставы у меня подвижные, в том числе и челюстные, и мимика подвижная, и сама я подвижная. В общем, на верхней челюсти зубы стали ехать. Один начал выпирать вперед, а другой — назад», — пояснила артистка.
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По словам Яны, она не знала, что делать, так как носить брекеты из-за постоянных съемок не имела возможность. Тогда актриса узнала, что можно все исправить с помощь элайнеров. Только перед тем, как ставить такие капы, надо подготовить зубы: МРТ челюстей, чистка зубов, лечение кариеса. Ей пришлось удалить зубы мудрости. Но Крайнова отметила, что для нее было испытанием покушать, так как нужно было снять элайнеры, а потом почистить зубы и снова их надеть.
«Сумма зависит еще и от того, сколько будете носить капы. Так что это минимум от 200 тысяч рублей, а максимум уже зависит от нас», — поделилась звезда, пишет «МК».