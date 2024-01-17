Актриса Крайнова призналась, что потратила 200 тысяч рублей у стоматолога: «Зубы стали ехать»

Яна Крайнова раньше демонстрировала ровную и красивую улыбку. Но теперь она стала появляться на публике в капах. Оказалось, что актриса посещает стоматолога уже длительное время. Так как она является публичной личностью, то хочет выглядеть идеально.

Но звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой» рассказала, что у нее появились возрастные изменения. В итоге ей пришлось заняться зуба. По ее словам, маленький рот у не от мамы, а вот большие зубы — от папы.