Каскадера Александра Захаренкова похоронили на кладбище в Старом Крыму

Александр Захаренков умер 15 января. Он был актером и каскадером. Оказалось, что ранее звезда кино перенес инсульт, после чего у него возникли осложнения. Александр умер от отека головного мозга. Его похоронили на кладбище в Старом Крыму. Проститься с ним пришли друзья и родные.

Племянница актера Татьяна призналась, что дочки и бывшей жены ее дяди не было на церемонии прощания. Сами похороны помогли организовать друзья Захаренкова. Отец каскадера тоже пришел с ним проститься.