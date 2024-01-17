Каскадера Александра Захаренкова похоронили на кладбище в Старом Крыму

Александр Захаренков умер 15 января. Он был актером и каскадером. Оказалось, что ранее звезда кино перенес инсульт, после чего у него возникли осложнения. Александр умер от отека головного мозга. Его похоронили на кладбище в Старом Крыму. Проститься с ним пришли друзья и родные.
Племянница актера Татьяна призналась, что дочки и бывшей жены ее дяди не было на церемонии прощания. Сами похороны помогли организовать друзья Захаренкова. Отец каскадера тоже пришел с ним проститься.
Отметим, что он много снимался. Александр играл в таких картинах, как «Геймеры», «Балканский рубеж», «Господа офицеры: Спасти императора». Также в 2019 году ему довелось поработать в российско-китайском фильме с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером «Тайна печати дракона», где он был каскадером.
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Родные звезды признаются, что замечали странности в последнее время. Они считают, что он плохо следил за здоровьем. Племянница артиста подчеркнула, что он был хорошим человеком, пишет KP.RU.