Решетова ответила маме Тимати после ее высказываний в свою сторону: «Похоже, придется нарушить молчание»

Слова мамы рэпера дошли до Решетовой. Она была возмущена тому, какие намеки высказывает женщина. Модель дала понять, что у Симоны бурная фантазия.

«Похоже, придется пойти против своих принципов и нарушить молчание, четко расставив все точки над «i». Обязательно это сделаю, когда у меня будет время и настроение на интернетные драмы. И если кто-то думает, что я не отвечаю на выпады, потому что мне нечего ответить или я боюсь, то очень зря», – высказалась она.

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Также Анастасия отметила, что обладает здоровой психикой, поэтому и не реагирует на выпады злопыхателей. Она также подчеркнула, что у нее все впорядке в жизни, поэтому есть силы не реагировать на провокации и токсичных людей.