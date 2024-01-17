Павел Воля прокомментировал обвинения в неуместной шутке о спящей девушке: «Многим уже везде мерещится насилие»

Павел Воля уже давно выступает на сцене. Но накануне разгорелся скандал из-за шутки, которую он произнес во время своего концерта. Зрители решили, что в ней был намек про изнасилование и сочли шутку вопиющей и неудачной.

На этот раз комик решил прокомментировать скандал. Он подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По словам юмориста, в его речи темой была интимная близость между парой, которые находились в постели.