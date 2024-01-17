Павел Воля прокомментировал обвинения в неуместной шутке о спящей девушке: «Многим уже везде мерещится насилие»

Павел Воля уже давно выступает на сцене. Но накануне разгорелся скандал из-за шутки, которую он произнес во время своего концерта. Зрители решили, что в ней был намек про изнасилование и сочли шутку вопиющей и неудачной.
На этот раз комик решил прокомментировать скандал. Он подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По словам юмориста, в его речи темой была интимная близость между парой, которые находились в постели.
«Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв. У кого такое хоть раз было, поймет. В насилии нет ничего смешного. А вот в любви очень даже», – пояснил телеведущий.
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Отметим, что в своей шутке интимную близость Воля сравнил с поездом. Он заговорил о спящей девушке и парне, который в это время делает «чучух-чучух, чучух-чучух». Комик пояснил, что для мужчины момент близости является стрессом, а у девушек в любом случае все получится, даже если они будут спать.