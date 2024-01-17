Ведущие Гордон и Барановская выгнали гостей из студии «Мужское/Женское» после драки

Сначала Барановская обратилась к дебоширкам.Телеведущая пояснила, что если они не прекратят себя неподобающе вести, то их выведут из студии. Однако на слова ведущей они не реагировали, продолжая ругаться.

«Охрана, выведите ее из студии», – крикнула Юлия.

Гордон стал призывать всех успокоиться и создать тишину. Но и его слова никто не стал слушать. Тогда и Александр не выдержал.

«Вон, вон, обе», – грозно сказал ведущий.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

После этого женщины ушли за кулисы, но и там продолжили конфликтовать. Между ними завязалась драка.