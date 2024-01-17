Ведущие Гордон и Барановская выгнали гостей из студии «Мужское/Женское» после драки

Юлия Барановская продолжает вести передачу «Мужское/Женское» вместе с Александром Гордоном. В студии часто происходят скандалы. Новый выпуск шоу оказался на грани срыва. Героинями стали две женщины, между которыми есть разногласия.
Одна барышня заявила, что не раз давала в долг другой женщине мясо. Однако другая не стала оплачивать продукт. Их диалог превратился в бурное выяснение отношений. В итоге они стали кидаться друг на друга. Ведущие потребовали прекратить агрессию.
Сначала Барановская обратилась к дебоширкам.Телеведущая пояснила, что если они не прекратят себя неподобающе вести, то их выведут из студии. Однако на слова ведущей они не реагировали, продолжая ругаться.
«Охрана, выведите ее из студии», – крикнула Юлия.
Гордон стал призывать всех успокоиться и создать тишину. Но и его слова никто не стал слушать. Тогда и Александр не выдержал.
«Вон, вон, обе», – грозно сказал ведущий.
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После этого женщины ушли за кулисы, но и там продолжили конфликтовать. Между ними завязалась драка.
«Дерутся», - с досадой отметила Барановская.
«Пусть дерутся», - ответил ей соведущий.