Внучка Талызиной о съемках в фильме «Воздух»: «Меня переклинило. Я побежала прямо на танк»

Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Воздух». В нем снялась внучка Валентины Талызиной Анастасия. Она появилась на премьере вместе со своим возлюбленным Сергеем Новосадом. Артистка не скрывала, что очень волнуется.
Она уверена, что родные посмотрят картину и дадут свою оценку. Анастасия призналась, что эти съемки произвели на нее впечатление. Она заверила, что после них стала другим человеком. Также звезда рассказала, что новость о том, что она чуть не попала под танк, сильно преувеличена.
«Мы снимались в окопах, в какой-то момент меня переклинило... Я побежала прямо на танк. Слава богу, что каскадеры вовремя сориентировались и остановили танк. В общем, все остались живы», – поделилась артистка, пишет «МК».
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К слову, со своим возлюбленным Талызина строит отношения уже несколько лет. Они познакомились во время съемок «Я делаю шаг». Актриса познакомила его со своей знаменитой бабушкой. Пока 24-летняя Анастасия не торопится играть свадьбу. Она строит карьеру в кино.