Внучка Талызиной о съемках в фильме «Воздух»: «Меня переклинило. Я побежала прямо на танк»

Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Воздух». В нем снялась внучка Валентины Талызиной Анастасия. Она появилась на премьере вместе со своим возлюбленным Сергеем Новосадом. Артистка не скрывала, что очень волнуется.

Она уверена, что родные посмотрят картину и дадут свою оценку. Анастасия призналась, что эти съемки произвели на нее впечатление. Она заверила, что после них стала другим человеком. Также звезда рассказала, что новость о том, что она чуть не попала под танк, сильно преувеличена.