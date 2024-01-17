Знакомые Муцениеце заявили, что актриса живет вместе с миллионером Перельманом: «Познакомила их Светлана Бондарчук»

Агата Муцениеце уже три года состоит в разводе с Павло Прилучным. Первое время она была не готова к новым отношениям. Но в 2023 году актриса стала появляться на мероприятиях в компаниях коллег. А недавно она улетела отдыхать, где ее сначала заметили с бывшим бойфрендом стоматологом Александром Соколенко, но оказалось, что они там встретились случайно.

На самом деле, артистка закрутила 39-летним миллионером и известным ресторатором Владимиром Перельманом. Об этом рассказали друзья из ее окружения.