Знакомые Муцениеце заявили, что актриса живет вместе с миллионером Перельманом: «Познакомила их Светлана Бондарчук»

«У них роман с начала декабря. С Перельманом Агату познакомила на гала-вечере Action Светлана Бондарчук. Агата с Владимиром сидели за одним столом и, как говорят, уехали с мероприятия вместе. С тех пор они не расстаются. Почти сразу Агата познакомила нового бойфренда с детьми Мией и Тимофеем. Они теперь живут под одной крышей», – рассказали знакомые звезды, пишет KP.RU.

На кадрах из соцсетей актриса не прячет миллионера. Она выставляла фото с ним с отдыха. А еще в декабре они вместе появились на премьере фильма «Честный развод. Бенефис». Пока Муцениеце с ним проводила отпуск, своих детей она оставила с отцом. Прилучный с новой женой Зепюр Брутян свозил их в Дубай.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, избранник артистки основатель и глава холдинга Perelman People, в который входят рестораны I Like Bar, I Like Grill, I Like Wine, Beer&Brut, «Рыба моя», «Жемчуга». Он зарабатывает миллионы рублей. Также Владимир занимается дизайном мебели.