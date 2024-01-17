Авербух рассказал, как поклонники поддержали Костомарова письмами: «Наша страна этим, безусловно, велика»

Илья Авербух дружит со многими коллегами. Он переживал за Романа Костомарова, который в 2023 году провел в больнице около шести месяцев. Фигуристу ампутировали ступни и кист рук. Однако он вскоре начал ходить на протезах и освоил бионический протез руки.

Недавно спортсмен смог вернуться на лед. Благодаря упорству и тренировкам он встал на коньки. Авербух рассказал о триумфальном возвращении спортсмена, жизнь которого была на волоске долгое время.