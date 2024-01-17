Авербух рассказал, как поклонники поддержали Костомарова письмами: «Наша страна этим, безусловно, велика»

Илья Авербух дружит со многими коллегами. Он переживал за Романа Костомарова, который в 2023 году провел в больнице около шести месяцев. Фигуристу ампутировали ступни и кист рук. Однако он вскоре начал ходить на протезах и освоил бионический протез руки.
Недавно спортсмен смог вернуться на лед. Благодаря упорству и тренировкам он встал на коньки. Авербух рассказал о триумфальном возвращении спортсмена, жизнь которого была на волоске долгое время.
По словам знаменитого чемпиона, он говорил фанатам Костомарова, что будет большим плюсом, если желающие напишут ему письма со словами поддержки. По словам Ильи, в итоге был очень большой отклик. Некоторые поклонники писали послания прямо на билетах.
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«Огромное всем спасибо. Конечно, наша страна этим, безусловно, велика. Вот этим духом поддержки, духом неравнодушия. Я уверен, что зрители обязательно увидят Рому и нас вместе, и отдельно. Рома — это часть моей семьи, часть моей жизни», — поделился фигурист в интервью для телеканала «Москва 24».