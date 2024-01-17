Решетова назло Симоне повеселилась в компании мачехи Тимати

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова выложила в Сеть фото, где она веселится в компании новой жены отца рэпера. Модель находится в дружеских отношениях с Ириной Андреевой, которая родила Ильдару Юнусову дочь.

Причем забеременела женщина, когда отец Тимати был в первом браке с Симоной. Мать музыканта, когда узнала об этом, была в шоке. Это и стало основной причиной их развода.

Пользователи в Интернете сочли, что таким образом Решетова поиздевалась над Симоной. Ведь изначально поклонники предполагали, что между Анастасией и мамой Тимати изначально отношения не сложились.

«Человек обычно дружит с тем, кто ему близок по духу. Не вижу в этом ничего странного», - ответила пользователям Симона.

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