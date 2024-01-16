Певец Дава попал в эпицентр урагана на Маврикии: «Наш остров полностью затопило»

Давид Манукян, которого многие знают как Даву, в январе устроил себе отпуск. Он прилетел на Маврикий. Однако по острову ударила стихия. Там случился сильный ураган, ливень и шторм. Певец оказался в эпицентре катаклизма. Он признался, что не пострадал, но не смог покинуть курорт.

Артист находился в отеле и смотрел фильмы. Отправится куда-то ему не удалось, так как улицы затопило, а аэропрт закрыли. Своими впечатлениями бывший возлюбленный Ольги Бузовой поделился в соцсети.