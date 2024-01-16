Певец Дава попал в эпицентр урагана на Маврикии: «Наш остров полностью затопило»

Давид Манукян, которого многие знают как Даву, в январе устроил себе отпуск. Он прилетел на Маврикий. Однако по острову ударила стихия. Там случился сильный ураган, ливень и шторм. Певец оказался в эпицентре катаклизма. Он признался, что не пострадал, но не смог покинуть курорт.
Артист находился в отеле и смотрел фильмы. Отправится куда-то ему не удалось, так как улицы затопило, а аэропрт закрыли. Своими впечатлениями бывший возлюбленный Ольги Бузовой поделился в соцсети.
«Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили как в аду. Впервые столкнулся с таким, бежать было некуда», — пояснил Дава.
«Так мы попали в сильный циклон. Мы хотели экстренно уехать, не удалось, так как все дороги тоже были затоплены. По этой причине несколько дней были не на связи», – рассказал певец.
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Также он отметил, что отели знали о том, что приближается опасный циклон, но не стали оповещать туристов, чтобы не потерять деньги. По словам блогера, раньше он был уверен, что в таких ситуациях можно куда-то забраться или спрятаться, но это оказалось не так.
Дава показал, что происходило на Маврикии. Фото: соцсети Давида Манукяна