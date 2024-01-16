«Натуральный мех уже не в моде!»: Бузова в шубе из рыси за 36 миллионов рублей возмутила россиян

Ольга Бузова уже давно хорошо зарабатывает. Однако долгое время певица не хотела тратиться на себя. Даже квартиру в Москве она сначала купила своему PR-директру Антону Богославскому, а уже потом приобрела недвижимость для себя. Но телеведущая на праздники всегда получила роскошные подарки.
Обычно ей дарили вещи из ЦУМа. Примечательно, что она хвасталась туфлями Jimmy Choo, сумками Prada и Louis Vuitton. А в 2020 году звезда признавалась, что хочет получить на Новый год шубу из рыси.
На днях Ольга решила выложить новое видео. На кадрах она сидела на скамейке на улице с мандаринами и игристым. Телеведущая захотела поздравить всех со Старым Новым годом. Она была облачена в белую шубу с черными пятнышками и пушистую шапку-ушанку. Артистка также надела лаковые сапоги с лосинами.
«Здоровья нам всем, счастья и любви. Пусть в эту ночь действительно все самое плохое окончательно останется в прошлом году.И не забывайте наших православных традиций. В этот день не принято сквернословить, встречать Новый год нужно в чистой и опрятной одежде, и главное, жить по чести и по совести», – написала Бузова.
Сначала пост Ольги возмутил россиян из-за того, что она решила выпить горячительного. А потом выяснилось, что она предстала в шубе из рыси, которая в ЦУМе продается за 36 миллионов рублей. Поклонники решили, что это бессмысленные траты. Другие были поражены тем, что она выбрала натуральный мех.
«Кичится шубой в такое время», – отметила gigg7.
«Натуральный мех уже не в моде!» – заявила Elf_Toda.
«Снова с бутылкой», – сказала z.ksenia.w.
«Все сама себе купила шубу?» – написала Hoohh545.
«Эти деньги можно было бы отдать на благотворительность», – высказался catg121.
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Но некоторые все же заступились за Бузову и подчеркнули, что если она много зарабатывает, то может сама распоряжаться своими финансами.
«Какие люди злые.... Главное написать что-то по острее... Что же в вас ваша желчь то не вмещается? Добрее нужно быть... Каждый кинул камень не оставили при себе... Каждый пусть на себя смотрит», – заступилась за нее aina111223.
Ольга Бузова предстала в шубе из рыси. Фото: соцсети Ольги Бузовой, скриншот с сайта ЦУМ
Стоит напомнить, что у Бузовой большой гардероб. Она не раз появлялась на публике в шубах из экомеха. Телеведущая ранее любила носить шубу канареечного цвета Philipp Plein, которую ей подарил сам модельер. Она надевала мех на красные дорожки. А вот на горнолыжных курортах артистка уже носит пуховые комбинезоны.
Если в начале карьеры Ольга тратила на шопинг около 50 тысяч рублей, то теперь спускает более крупные суммы в магазинах. Так после одного из визитов в Великобританию, у звезды появились новый белый костюм от Elie Saab почти за 600 тысяч рублей и вечернее платье красного цвета за 680 тысяч рублей. При этом Бузова заверяет, что старается экономить. Так она ездит на машине «Мерседес» уже восемь лет. Певица признается, что не может выделить время и поменять ее.
Ольга Бузова регулярно покупает новые наряды. Фото: соцсети Ольги Бузовой