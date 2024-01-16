«Натуральный мех уже не в моде!»: Бузова в шубе из рыси за 36 миллионов рублей возмутила россиян

Сначала пост Ольги возмутил россиян из-за того, что она решила выпить горячительного. А потом выяснилось, что она предстала в шубе из рыси, которая в ЦУМе продается за 36 миллионов рублей. Поклонники решили, что это бессмысленные траты. Другие были поражены тем, что она выбрала натуральный мех.

«Кичится шубой в такое время», – отметила gigg7. «Натуральный мех уже не в моде!» – заявила Elf_Toda. «Снова с бутылкой», – сказала z.ksenia.w. «Все сама себе купила шубу?» – написала Hoohh545. «Эти деньги можно было бы отдать на благотворительность», – высказался catg121.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но некоторые все же заступились за Бузову и подчеркнули, что если она много зарабатывает, то может сама распоряжаться своими финансами.