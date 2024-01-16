Журналистка Жигалова ответила Бородиной, которая обвинила ее в хейте: «Откуда такое чувство собственной важности?»

Ксения Бородина редко дает интервью, но четыре года назад побывала в студии передачи «Алена, Блин!». Тогда она пообщалась с Аленой Жигаловой на все острые темы. А вот после развода с Курбаном Омаровым телеведущая уже пошла к Надежде Стрелец.

Когда поклонники спросили, что у нее произошло с Аленой, то Бородина заявила, что журналистка не сдержала обещание, обвинила ее в непрофессионализме, а также заявила, что ее передаче превратилась во фрик-шоу, поэтому туда она больше не придет. Она добавила, что женщина еще и постоянно ее оскорбляет в соцсетях. Жигалова решила ответить звезде.