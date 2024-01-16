Журналистка Жигалова ответила Бородиной, которая обвинила ее в хейте: «Откуда такое чувство собственной важности?»

Ксения Бородина редко дает интервью, но четыре года назад побывала в студии передачи «Алена, Блин!». Тогда она пообщалась с Аленой Жигаловой на все острые темы. А вот после развода с Курбаном Омаровым телеведущая уже пошла к Надежде Стрелец.
Когда поклонники спросили, что у нее произошло с Аленой, то Бородина заявила, что журналистка не сдержала обещание, обвинила ее в непрофессионализме, а также заявила, что ее передаче превратилась во фрик-шоу, поэтому туда она больше не придет. Она добавила, что женщина еще и постоянно ее оскорбляет в соцсетях. Жигалова решила ответить звезде.
По ее мнению, телеведущая пересмотрела сериал «Слово пацана» и вообразила себя главой района. Она также не поняла, почему Ксения кичится тем, что бесплатно дала ей интервью. Жигалова подчеркнула, что никто из больших звезд не считал нужным ей напоминать, что не брали деньги за появление в ее студии.
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«Ни Игорь Крутой, ни Максим Фадеев, ни Филипп Киркоров и еще десятки уважаемых людей, которые статусом гораздо круче, чем ты, Ксения, мне такого не говорили. А ты про это напоминаешь мне регулярно. Скажи мне, откуда такое чувство собственной важности? Откуда такое чувство собственного величия и превосходства над всеми другими знаменитостями?» – высказалась она.
Также ведущая шоу «Алена, Блин!» добавила, что никаких обещаний Бородиной не давала, а также отметила, что тогда они обе получили выгоду от встречи.