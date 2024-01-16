Певица Нюша отписалась от мужа в соцсетях и сняла обручальное кольцо

Пока Нюша продолжает находится в Дубае с дочкой Серафимой-Симбой и сыном Саффроном. В прошлом году она возобновила концерты и сообщила, что скоро выпустит новые песни. На семейных праздниках певица появлялась с Сивовым.

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Напомним, что после вторых родов она признавалась, что узнала об измене мужа, но смогла его простить. Более того, артистка подарила избраннику дорогую машину на день рождения. Поклонники надеются, что они смогут пережить и новый кризис в отношениях.