Певица Нюша отписалась от мужа в соцсетях и сняла обручальное кольцо

Нюша обеспокоила поклонников, которые заметили, что в семье певицы происходят перемены. Она неожиданно отписалась от своего мужа Игоря Сивова в соцсетях. Это дало повод думать, что артистка поссорилась с возлюбленным.
А также она перестала носить обручальное кольцо. Это спровоцировало слухи, что звезда разводится с избранником. Однако пока она не делала никаких официальных заявлений.
Пока Нюша продолжает находится в Дубае с дочкой Серафимой-Симбой и сыном Саффроном. В прошлом году она возобновила концерты и сообщила, что скоро выпустит новые песни. На семейных праздниках певица появлялась с Сивовым.
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Напомним, что после вторых родов она признавалась, что узнала об измене мужа, но смогла его простить. Более того, артистка подарила избраннику дорогую машину на день рождения. Поклонники надеются, что они смогут пережить и новый кризис в отношениях.
Нюша теперь не носит кольцо. Фото: соцсети Нюши