Балерина Волочкова удалила пост про Джигурду, в котором обвиняла актера в подставе

Анастасия Волочкова не стала дальше раздувать конфликт с Никитой Джигурдой. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова нашла другого виновника скандала и решила удалить свое сообщение, в котором осуждает друга.

Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах, когда в Сети стали обсжудать провокационное видео, где она фривольно танцует с Никитой Джигурдой и оказывается без юбки. Балерина сначала была возмущена и даже обиделась на друга, так как решила, что эти кадры выложил именно он. 

Но актер заверил, что этого не делал и поразился тому, что Анастасия могла так подумать. 16 января звезда все же поняла, что скандал разгорелся из-за администратора, который снимал видео и выложил в Сеть. Она решила подать на него в суд. А вот с Никитой балерина, по всей видимости, помирилась.

Дело в том, что Волочкова удалила свой гневный пост, который был очень эмоциональным. 

«Ты поступил как днище и проститутка. Ты меня подставил. Я не смогу тебе это простить», — написала тогда артистка.

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Напомним, что балерина 20 января отметит свой день рождения. Она вылетела в Москву, чтобы успеть подготовиться к празднику. Анастасия уже позвала гостей. Был приглашен и Джигурда, но это было до ссоры. Возможно, что актер придет на праздник, чтобы окончательно помириться с подругой и поздравить ее лично с 48-летием. 

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