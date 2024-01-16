Балерина Волочкова удалила пост про Джигурду, в котором обвиняла актера в подставе

Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах, когда в Сети стали обсжудать провокационное видео, где она фривольно танцует с Никитой Джигурдой и оказывается без юбки. Балерина сначала была возмущена и даже обиделась на друга, так как решила, что эти кадры выложил именно он.

Но актер заверил, что этого не делал и поразился тому, что Анастасия могла так подумать. 16 января звезда все же поняла, что скандал разгорелся из-за администратора, который снимал видео и выложил в Сеть. Она решила подать на него в суд. А вот с Никитой балерина, по всей видимости, помирилась.