Певец Дима Билан приехал с подарками к детям в больницу в Донецке

Недавно Дима Билан принес извинения за то, что побывал на вечеринке Насти Ивлеевой. Певец оказался в числе тех гостей, которых потом не стали объявлять бойкот на телевидении. Однако он вслед за Лолитой Милявской и Филиппом Киркоровым решил заняться благотворительностью.
16 января артист посетил детское отделение в больнице в Донецке. Он приехал с подарками для маленьких пациентов. А также популярный исполнитель передал в Республиканский травматологический центр кондиционеры, которые там были нужны.
Еще Дима успел посетить приют для бездомных животных. Черный кот облизал лицо артисту. Он не смог устоять и забрав хвостатого друга к себе домой, дав кличку Шахтер. Более того, артист передал приюту три миллиона рублей, пишет телеграм-канал Baza.
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Он обещал продолжить оказывать помощь людям, которые в этом нуждаются. Оказалось, что и раньше Билан оказывал помощь местным жителям, но делал это не на камеру. Напомним, что ранее Киркоров перевел пять миллионов рублей белгородскому благотворительному фонду.