Певец Дима Билан приехал с подарками к детям в больницу в Донецке

Недавно Дима Билан принес извинения за то, что побывал на вечеринке Насти Ивлеевой. Певец оказался в числе тех гостей, которых потом не стали объявлять бойкот на телевидении. Однако он вслед за Лолитой Милявской и Филиппом Киркоровым решил заняться благотворительностью.

16 января артист посетил детское отделение в больнице в Донецке. Он приехал с подарками для маленьких пациентов. А также популярный исполнитель передал в Республиканский травматологический центр кондиционеры, которые там были нужны.