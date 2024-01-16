Рэпера Vacio могут отправить служить в музыкальное подразделение с зарплатой в 60 тысяч рублей

Рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, накануне завершил отбывать наказание за свое плявление на вечеринке Насти Ивлеевой в одном носке. 15 суток он находился под арестом за мелкое хулиганство, а 6 января ему дали новый срок и вручили повестку.

Теперь стало известно, что артист может пройти военную службу в музыкальном подразделении. Адвокат рэпера Роман Попов подтвердил, что такое предложение было получено. Однако пока не известно, где будет служить артист, так как он еще не прошел медкомиссию.