Рэпера Vacio могут отправить служить в музыкальное подразделение с зарплатой в 60 тысяч рублей

Рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, накануне завершил отбывать наказание за свое плявление на вечеринке Насти Ивлеевой в одном носке. 15 суток он находился под арестом за мелкое хулиганство, а 6 января ему дали новый срок и вручили повестку.
Теперь стало известно, что артист может пройти военную службу в музыкальном подразделении. Адвокат рэпера Роман Попов подтвердил, что такое предложение было получено. Однако пока не известно, где будет служить артист, так как он еще не прошел медкомиссию.
«Есть категории «А», «Б», «В». Комиссия решает, к какой категории он относится», — пояснил юрист, пишет «Газета.ru».
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Ранее стало известно, что если рэпер все таки попадет в музыкальное подразделение, то у него будет несколько положительных бонусов: возможность уезжать домой каждые выходные и снимать жилье. Также в таком случае выплачивается зарплата в 60 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.