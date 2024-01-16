Президент Путин заявил, что у участников вечеринки Ивлеевой неправильные ценности

16 января состоялось совещании Владимира Путина с главами муниципалитетов субъектов России. Он впервые заговорил о вечеринке Насти Ивлеевой, которая состоялась в конце 2023 года и вызвала большой резонанс. Президент РФ дал понять, что в курсе произошедшего.

Он отметил, что нужно обращать внимание на бойцов, которые отправляются в эпицентр проблем, а потом меняются внутренне и выстраивают свою жизнь по-другому, а не на звезд.