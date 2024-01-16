Президент Путин заявил, что у участников вечеринки Ивлеевой неправильные ценности

16 января состоялось совещании Владимира Путина с главами муниципалитетов субъектов России. Он впервые заговорил о вечеринке Насти Ивлеевой, которая состоялась в конце 2023 года и вызвала большой резонанс. Президент РФ дал понять, что в курсе произошедшего.
Он отметил, что нужно обращать внимание на бойцов, которые отправляются в эпицентр проблем, а потом меняются внутренне и выстраивают свою жизнь по-другому, а не на звезд.
«Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», — заявил Путин.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что после вечеринки Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей. Клуб «Мутабор», в котором проходило мероприятие, закрыли на три месяца по решению суда. Многие гости вечеринки лишились работы. Филипп Киркоров был вырезан из новогоднего эфира на телевидении, как и Лолита Милявская.