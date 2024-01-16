Юморист Галкин* отказался от концертов в Дубае после штрафа от правительства ОАЭ

Максим Галкин* решил пересмотреть свой график гастролей. В 2024 году у него должен были состояться концерты в Дубае и Абу-Даби, но он убрал их. Отмечается, что юморист принял такое решение после того, как недавно уже получил штраф от правительства Объединенных Арабских Эмиратов.

Также возможной причиной называют потенциальный запрет на въезд в страну из-за программы, в которой имеются русофобские шутки, об этом пишет телеграм-канал Mash.