Юморист Галкин* отказался от концертов в Дубае после штрафа от правительства ОАЭ

Максим Галкин* решил пересмотреть свой график гастролей. В 2024 году у него должен были состояться концерты в Дубае и Абу-Даби, но он убрал их. Отмечается, что юморист принял такое решение после того, как недавно уже получил штраф от правительства Объединенных Арабских Эмиратов.
Также возможной причиной называют потенциальный запрет на въезд в страну из-за программы, в которой имеются русофобские шутки, об этом пишет телеграм-канал Mash.
По некоторой информации, Галкин* сначала предпринимал попытки поменять свою программу, убрав все шутки, которые могут снова привести к штрафам, но потом отказался от этой идеи, так как посчитал, что аудитория тогда не оценит его выступление.
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Добавим, что организаторы в ОАЭ считают отказа от выступлений правильным решением, так как тоже не хотят навлечь на себя проблемы и нарушить местные законы.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.