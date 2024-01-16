Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина назвала Ольгу Бузову вульгарной: «Веет дешевкой»

Светлана Разина пообщалась с Пашей Мавриди в рамках передачи на YouTube-канале. Она высказалась о своем отношении к молодым артистам. Бывшая солистка группы «Мираж» недовольна современным шоу-бизнесом.
Особенно эмоционально артистка высказалась об Ольге Бузовой, которую она считает развратной, как и других молодых исполнителей. Она раскритиковала звезду в своем интервью.
«Бузовы ваши. Веет дешевкой, развратом, смрадом каким-то. «Виа ГРА» была эротичной, это было красиво, дорого и богато. То, что делает эта Оля Бузова, сокращенно «обуза нашей страны», это уже вульгарно», – заявила Разина.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Паша Мавриди отметил в защиту популярно певицы, что многие отмечают ее трудоголизм. В ответ артистка рассказала, что тоже трудится немало и даже изготовляет шкафы, но ее за это вся страна почему-то не уважает. Она также заверила, что охотнее выступит на сцене с коллегами по «Миражу» Маргаритой Суханкиной и Татьяной Овсиенко.