Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина назвала Ольгу Бузову вульгарной: «Веет дешевкой»

Светлана Разина пообщалась с Пашей Мавриди в рамках передачи на YouTube-канале. Она высказалась о своем отношении к молодым артистам. Бывшая солистка группы «Мираж» недовольна современным шоу-бизнесом.

Особенно эмоционально артистка высказалась об Ольге Бузовой, которую она считает развратной, как и других молодых исполнителей. Она раскритиковала звезду в своем интервью.