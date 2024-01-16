Актера Евгения Герчакова госпитализировали в Москве из-за высокого давления

16 января Евгений Герчаков был госпитализирован. Народный артист России попал в одну из больниц в Москве. Он удивился, когда узнал свой диагноз от вачей. 74-летний актер не ожидал, что у него возникнут проблемы со здоровьем. Он сам вызвал скорую, так как утром плохо себя почувствовал.
«Меня госпитализировали из-за слишком высокого давления. Признаться, я его не измерял никогда. Но сегодня утром мне стало плохо», – пояснил артист.
Он отметил, что давление зашкаливало, показывая выше 200.
По словам Герчакова, проблемы могли возникнуть из-за того, что он много работает. Актер активно снимается в кино и регулярно играет в театре. Он отметил, что играет серьезные роли, поэтому приходится проходить через физические, моральные и психологические нагрузки.
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Артист играет Короля Лира и Сальвадор Дали. Но в скором временем его не увидят на сцене. Медики смогли стабилизировать давление, но оставят Евгения Аркадьевича в больнице как минимум на неделю, пишет «МК».