Актера Евгения Герчакова госпитализировали в Москве из-за высокого давления

По словам Герчакова, проблемы могли возникнуть из-за того, что он много работает. Актер активно снимается в кино и регулярно играет в театре. Он отметил, что играет серьезные роли, поэтому приходится проходить через физические, моральные и психологические нагрузки.

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Артист играет Короля Лира и Сальвадор Дали. Но в скором временем его не увидят на сцене. Медики смогли стабилизировать давление, но оставят Евгения Аркадьевича в больнице как минимум на неделю, пишет «МК».