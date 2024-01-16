Никита Турчин в шоу «Экстрасенсы. Реванш» напомнил Марату Башарову о зависимости: «Бывших алкоголиков не бывает»

Не так давно стартовало шоу «Экстрасенсы. Реванш», где участники прошлых сезонов могут снова побороться за победу. И разные задания выполняет в том числе 23-летний Никита Турчин, который ранее участвовал в 18-й «Битве экстрасенсов».
Он запомнился зрителям, так как был самым молодым участником шоу. Одним из первых заданий стал поиск человека, который победил наркотическую зависимость. Марат Башаров предложил назвать одного из нескольких человек. И тут едва не случился скандал.
«Искать придется человека, который, как мне кажется, поставил это дело на паузу. Потому что наркотическая зависимость — это вечные триггеры, которые дергают людей», — заявил Никита.
«То есть вы считаете, что бывших наркоманов не бывает?» – уточнил ведущий.
Он получил отрицательный момент.
«И алкоголиков?» — также спросил Марат.
«Вам лучше знать», — сказал Турчин, намекнув на зависимость актера.
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Это заставило ахнуть Веру Сотникову, которая сидит в кресле члена жюри. А минималист Илья Ларионов даже выругался. Зрители в свою чередь вспомнили, что у Башарова раньше действительно были проблемы с алкоголем. Это способствовало расстванию телеведущего с Екатериной Архаровой, а потом и с другой женой Елизаветой Шевырковой. По словам Никиты, он не пытался дерзко отвечать ведущему, так как Марат сам заострил внимание на этой теме.
«Я, на самом деле, так думаю. Бывших наркоманов и алкоголиков не бывает», — пояснил Турчин, пишет KP.RU.