Никита Турчин в шоу «Экстрасенсы. Реванш» напомнил Марату Башарову о зависимости: «Бывших алкоголиков не бывает»

Не так давно стартовало шоу «Экстрасенсы. Реванш», где участники прошлых сезонов могут снова побороться за победу. И разные задания выполняет в том числе 23-летний Никита Турчин, который ранее участвовал в 18-й «Битве экстрасенсов».

Он запомнился зрителям, так как был самым молодым участником шоу. Одним из первых заданий стал поиск человека, который победил наркотическую зависимость. Марат Башаров предложил назвать одного из нескольких человек. И тут едва не случился скандал.