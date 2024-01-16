Кушанашвили высказался о ролях Кологривого после его слов о Смоктуновском и Абдулове: «Игра хуже моего кота»

Отар Кушанашвили отреагировал на интервью Николая Кологривого, которая сейчас очень востребован. Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заявил, что для него Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский переоцененные актеры.
Он пояснил, что их роли для него скучные. Отару не понравилось такое отношение Никиты к метрам. Он раскритиковал актера и отметил, что его слишком перехвалили.
«Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, — это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого Крыжовников снял в своем дерьме», — высказался Кушанашвили в шоу «Каково?!».
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Примечательно, что журналист назвал Кологривого «шелудивым псом». Он подчеркнул, что молодые актеры имеют право проявлять своим амбиции, но также должны думать, а уже потом говорить.