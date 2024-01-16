Кушанашвили высказался о ролях Кологривого после его слов о Смоктуновском и Абдулове: «Игра хуже моего кота»

Отар Кушанашвили отреагировал на интервью Николая Кологривого, которая сейчас очень востребован. Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заявил, что для него Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский переоцененные актеры.

Он пояснил, что их роли для него скучные. Отару не понравилось такое отношение Никиты к метрам. Он раскритиковал актера и отметил, что его слишком перехвалили.