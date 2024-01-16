Джигурда назвал виновного в его ссоре с Волочковой: «Этот человек работал у меня администратором»

Анастасия Волочкова была возмущена, когда на днях в Сети оказалось видео с Никитой Джигурдой и ее участием. На кадрах балерина оказалась в нижнем белье, а друг целовал ее в трусы. Сначала она заявила, что Никита ее предал, и обиделась на актера.

Однако потом артистка призналась, что ошиблась. Кадры с закрытой репетиции выложил совсем другой человек. На него звезда готовится подать в суд. Джигурда раскрыл подоплеку сложившейся ситуации.