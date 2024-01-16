Джигурда назвал виновного в его ссоре с Волочковой: «Этот человек работал у меня администратором»

Анастасия Волочкова была возмущена, когда на днях в Сети оказалось видео с Никитой Джигурдой и ее участием. На кадрах балерина оказалась в нижнем белье, а друг целовал ее в трусы. Сначала она заявила, что Никита ее предал, и обиделась на актера.
Однако потом артистка призналась, что ошиблась. Кадры с закрытой репетиции выложил совсем другой человек. На него звезда готовится подать в суд. Джигурда раскрыл подоплеку сложившейся ситуации.
«И я, и Анастасия — знаем того, кто снимал это видео с танцем. Этот человек работал у меня администратором, а в прошлом году сам уволился и перешел на более оплачиваемую работу. Анастасия тогда, тоже не разобравшись, стала на защиту этого человека», — высказался Никита.
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По словам режиссера, он увидел, что балерина взвинчена, но не знает, почему сначала она решила в случившемся обвинять ее. Джигурда напомним, что ранее не раз помогал Волочковой и вставал на ее сторону в разных скандалах, а также отметил, что знает много ее тайн, пишет «МК».