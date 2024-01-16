Актер Сергей Гинзбург впервые рассказал, как пережил развод с Яной Поплавской: «Сам выкарабкивался»

Сергей Гинзбург 25 лет прожил в браке с Яной Поплавской. Их расставание случилось в 2011 году. Примечательно, что актер все это время старался не говорит, как пережил этот сложный период. Но в новом интервью он рассказал, что тогда закрылся от людей, так как столкнулся с предательством.
Около двух лет артист старался оградить себя от общения со всеми, хоть тогда уже познакомился с будущей женой Ольгой Виниченко, которая моложе его на 30 лет. По словам девушки, она понимала, что наступит день, когда возлюбленный сможет ей доверять.
А сам Сергей пояснил, что его новая жена совсем не похожа на Яну, поэтому он и решился снова вступить в отношения.
«Может, моя закрытость отчасти и от этого шла», — отметил артист.
«Я сын альпиниста и сам выкарабкивался. Со мной не надо было сидеть, я мог справиться с любой болью. Кстати, у нас с Яной были общие друзья, и она поставила им условие не общаться со мной. И для меня более важно, что они остались, а о тех, кто пропал, нет смысла жалеть. Значит, они и не были друзьями», — поделился Гинзбург, пишет WomanHit.
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Напомним, что у него есть трое детей. От первой жены Лики Мансуровой у режиссера есть сын Георгий. А в браке с Поплавской у него появилось еще два наследника — Клим и Никита. Не так давно Клим подарил родителям второго внука.