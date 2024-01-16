Актер Сергей Гинзбург впервые рассказал, как пережил развод с Яной Поплавской: «Сам выкарабкивался»

Сергей Гинзбург 25 лет прожил в браке с Яной Поплавской. Их расставание случилось в 2011 году. Примечательно, что актер все это время старался не говорит, как пережил этот сложный период. Но в новом интервью он рассказал, что тогда закрылся от людей, так как столкнулся с предательством.

Около двух лет артист старался оградить себя от общения со всеми, хоть тогда уже познакомился с будущей женой Ольгой Виниченко, которая моложе его на 30 лет. По словам девушки, она понимала, что наступит день, когда возлюбленный сможет ей доверять.