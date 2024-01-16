Стилист Александр Рогов после победы на голосовании стал новым ведущим «Модного приговора»

Новый год начался с возвращения на экраны шоу «Модный приговор». Однако из прошлого состава осталась только Эвелина Хромченко. Так как Александр Васильев больше не является ведущим проекта, то ему стали искать замену. Были представлены пять выпусков шоу с разными ведущими, а потом с помощью голосования зрители выбрали лучшего.

И с большим отрывом победил стилист Александр Рогов. Он получил 45% голосов. За Игоря Верника проголосовало 18% людей, еще меньше получили стилист Даниил Грачев, радиоведущий Александр Анатольевич и телеведущий Константин Михайлов. В итоге Рогов стал новым ведущим проекта.