Павла Волю раскритиковали из-за неудачной шутки про изнасилование

Известный юморист Павел Воля попал в очередной скандал из-за неудачной шутки. На этот раз на одном из своих концертов в Санкт-Петербурге звезда Comedy Club пошутил про изнасилование.

При этом пользователи в Сети напомнили Павлу, что у него подрастает дочь. И такие выражения недопустимы в принципе.

«Вы, вообще, в адеквате? Разве можно шутить на такие темы?» — пишет Карина. «Пошутите про свою дочь Софию в таком контексте, а мы все вместе посмеемся», — недоумевает Арсений.

Саму шутку, по понятным причинам, мы не приводим.

После волны хейта анонс этого выпуска удалили с сайта ТНТ и из аккаунта Stand Up.

Сам Павел Воля пока что никак не прокомментировал ситуацию.

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