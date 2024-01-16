Оксана Самойлова экстренно обратилась к психиатру

Жена Джигана — Оксана Самойлова — призналась, что в августе прошлого года ей пришлось экстренно обратиться за помощью к психиатру из-за «легкого психического расстройства».

Пока не известно, что именно случилось с Самойловой, но блогер подчеркнула, что ее состояние вышло из-под контроля.

«С такими невротическими проявлениями невозможно нормально существовать», — заявила Оксана в соцсетях.

На данный момент Самойловой полегчало. Мать четверых детей подчеркнула, что через три месяца начала чувствовать себя собой.

При этом в соцсетях блогер демонстрирует идеальную жизнь, пользовали часто обвиняют ее в неискренности и наигранности.

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