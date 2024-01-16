В США вручили премию «Эмми» лучшим актерам и актрисам

Во вторник, 16 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения «Эмми», которую отменяли из-за забастовок актеров. Поэтому в этот раз награждали участников проектов, которые выходили с июня 2022-го по май 2023-го.

Лидерами по количеству наград стали сериалы «Наследники», «Медведь» и «Грызня»:

«Лучшая драматическая актриса» — Сара Снук («Наследники»)

«Лучший драматический актер» — Киран Калкин («Наследники»)

«Лучшая комедийная актриса» — Куинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)

«Лучший комедийный актер» — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

«Лучшая актриса второго плана в комедии» — Айо Эдебири («Медведь»)

«Лучший актер второго плана в комедии» — Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

«Лучшая актриса второго плана в драме» — наша любимка Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

«Лучший актер второго плана в драме» — Мэттью Макфэдиен («Наследники»)

«Лучшая актриса в мини-сериале» — Эли Вонг («Грызня»)

«Лучший актер в мини-сериале» — Стивен Ян («Грызня»)

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