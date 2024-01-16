Волочкова помирилась с Джигурдой после скандала со слитым видео

Анастасия Волочкова вычислила, кто слил скандальное видео, где они с Никитой Джигурдой ведут себя довольно развязно. Балерина утверждает, что это точно не актер. Поэтому отношения с бывшим другом она, скорее всего, наладит.

Судя по всему, это сделал человек, который и снимал откровенные кадры. Живет он в Прибалтике, в России больше не появляется.

Несмотря на это, Волочкова будет добиваться, чтобы в отношении него возбудили уголовное дело по статье 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В ближайшее время Анастасия подаст на знакомого заявление в полицию. Его имя по4ка не называется.

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