Анисина заступилась за Джигурду после скандала с Волочковой

Жена Никиты Джигурды Марина Анисина целиком и полностью встала на сторону актера в скандале со слитым видео Анастасии Волочковой. Спортсменка прямо не прокомментировала ситуацию, но дала понять, что поддерживает оскандалившегося супруга.

«А мне всегда так хорошо с любимым мужем, как солнце, воздух и вода — любимый нужен!» — написала олимпийская чемпионка в соцсетях.

При этом пользователи Сети предположили, что именно Анисина могла слить откровенные кадры в Сеть из-за ревности. Ведь на видео Джигурда целует Волочкову в разные места - какой жене это понравится.

Сам же Никита утверждает, что не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации. А правозащитники уже требуют отменить шоу Волочковой «Одержимость», к4оторое она презентовала в Москве.

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