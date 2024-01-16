Прохор Шаляпин встал на защиту Анастасии Волочковой: «У нас есть закон о защите личной жизни»

Певец Прохор Шаляпин после слитого в Сеть видео досуга Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды встал на защиту балерины. Сейчас разворачивается большой скандал из-за этих кадров, танцовщицу осуждают люди за неподобающий внешний вид и требуют «отменить».

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Шаляпин, который не так давно сблизился с Волочковой, призвал осуждающих все-таки отделять личное пространство от публичного. Балерина, по словам певца, не пришла куда-то в таком виде, а развлекалась в свободное время в собственном доме. И не стремилась показать это всем, ведь кадры, как известно, были сделаны еще год назад.

«Если и привлекать к ответственности, то того человека, который слил это видео в публичное пространство. У нас есть все-таки закон о защите личной жизни», — заявил Шаляпин в интервью Пятому каналу.

Волочкова посчитала, что это Джигурда слил видео. Но актер поспешил разуверить подругу, указав виновным того, кто снимал их танец в тот вечер.