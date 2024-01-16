Расставшаяся с мужем Лера Кудрявцева сообщила, что хочет его спасти

Телеведущая Лера Кудрявцева, заявившая в начале года о том, что ушла от мужа, вновь оставила послание. Звезда экрана тогда коротко заметила, что алкоголь – зло. И отказалась от каких-либо комментариев прессе. А теперь заявила, что намерено сделала сообщение.

«Мой «намеренный» пост был для того, чтоб спасти человека», - объяснила теледива.

О том, что ее молодой муж Игорь Макаров – он на 16 лет младше нее – прикладывается к бутылке, ранее не было известно никому. Теперь же стало понятно, почему Кудрявцева вынесла этот сор из избы сейчас.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Кудрявцева вышла замуж за Макарова в 2013 году. А в 46 лет стала мамой, родив дочку Машу. Это второй ребенок блондинки, старшему уже 33 года, и он сделал маму бабушкой уже пять лет назад.