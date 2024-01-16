Рэпер Vacío вышел на свободу

Рэпер Николай Васильев, или Vacío, прославившийся не творчеством, а скандалом после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, вышел на свободу. В спецприемнике он отсидел 25 суток – это два подряд срока, которые ему вменили за нарушения законодательства. Арестован рэпер был 22 декабря сначала на 15 суток, затем еще на 10 за мелкое хулиганство. Также артисту вписали штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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25-летний рэпер, напомним, побывал на той самой вечеринке Насти Ивлеевой, куда заявился в одном носке на причинном месте. Накануне он заявил, что скандал раздулся по вине Ольги Орловой, которая все снимала и выкладывала в Сеть. Теперь последствия разгребает не только Ивлеева, но и ее именитые гости.

По материалам Telegram-канала SHOT